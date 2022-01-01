Набор на 2022/2023 учебный год
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8 (800) 300-37-91
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Для кого
Как проходят уроки
Преимущества
Цены
Контакты
Личный кабинет
Настоящая школа
у вас дома!
Качественное образование - доступно. Наши классы не превышают 15 человек. А интерактивность и вовлеченность делает уроки интересными для детей.
Наши уроки не бывают скучными!
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Кому подходит?
Для тех, кто хочет
получать знания
Для
путешественников
Для семейного
обучения
Для
спортсменов
Для проживающих
за рубежом
Первая неделя — бесплатно!
Не знаете подойдет ли вашему ребенку обучение онлайн? Попробуйте первую неделю совершенно бесплатно!
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Как проходят наши занятия
Живые уроки с учителем
Увлекательные уроки с учителем, на которых каждому ребенку
будет уделено внимание
Дополнительные материалы
Материалы по каждой теме без лишней воды помогут закрепить знания
Домашнее задание
Для закрепления всего ранее полученного материала дети получают домашнее задание
Проверка и оценка
Все домашние задания проверяются учителем и выставляется оценка в дневник
Дети любят наши уроки потому что:
Продвинутая геймификация
Мы используем мини-игры чтобы увлечь ребенка в процесс решения задач и помочь усвоить материал в интересной форме
Не зубрят и не переписывают учебники
Дети вовлечены в урок по средствам взаимодействия между собой и педагогом. Играют в тематические квизы. Смотрят видео и разбирают материал.
Никакого стресса
В учебных классах поддерживается атмосфера дружбы и уважения. Никакого давления. Дети чувствуют себя комфортно
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Глянем сравнение:
Обычная школа
Число детей в классе
от 25
Количество уроков
5-6 в день
Дополнительные занятия
обязательно
Индивидуальный подход
нет
Гибкий график занятий
нет
Собрать ребёнка в школу
от 30 тыс. рублей
Онлайн школа
Число детей в классе
до 12
Количество уроков
2-3 в день
Дополнительные занятия
по желанию
Индивидуальный подход
да
Гибкий график занятий
да
Собрать ребёнка в школу
0 рублей
Онлайн школа
среднего образования это -
Удобный график занятий
Вы можете выбрать удобное время начала занятий (9:00, 11:00 или 13:00)
Записи уроков доступны всегда
Пропустил урок - не страшно!
Запись урока можно посмотреть в любое время
Сбалансированная нагрузка
Никаких лишних и не нужных занятий. Только важное и необходимое
Не нужно покупать школьную форму и канцелярию
Тетрадка, ручка, линейка и карандаш - это все, что нужно для учебы в онлайн школе!
Высококлассные педагоги
Опытные учителя прошедшие строгий отбор и использующие современные методы обучения
Никакого стресса
В учебных классах поддерживается атмосфера дружбы и уважения. Никакого давления. Дети чувствуют себя комфортно
Первая неделя — бесплатно!
Не знаете подойдет ли вашему ребенку обучение онлайн? Попробуйте первую неделю совершенно бесплатно!
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Сколько стоят уроки?
10 500 ₽
/мес
1-4 класс
Веселые и увлекательные уроки
2-3 урока в день пн-чт
10-12 учеников в классе
внимание к каждому
ребенку
интерактивные
тренажеры
игровая форма
обучения
зачисление в школу
партнер 11 900/год
12 500 ₽
/мес
5-8 класс
Помогаем не потерять интерес
3-5 уроков в день пн-пт
12-15 учеников в
классе
внимание к
каждому ребенку
интерактивные
тренажеры
усиленная подготовка
к ОГЭ
зачисление в школу
партнер 14 700/год
16 500 ₽
/мес
9-11 класс
Самый важный этап в жизни
4-5 уроков в день
пн-пт
12-15 учеников в
классе
внимание к
каждому ребенку
интерактивные
тренажеры
усиленная подготовка
к ОГЭ и ЕГЭ
зачисление в школу
партнер 17 900/год
Аттестат
государственного
образца
Вы получите аттестат государственного образца. Он ничем не отличается от аттестата которые выдают в обычных школах.С аттестатом вы сможете продолжить обучение в лучших вузах страны.
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