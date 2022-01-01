Набор на 2022/2023 учебный год
8 (800) 300-37-91
8 (800) 300-37-91
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KID

Настоящая школа
у вас дома!

Качественное образование - доступно. Наши классы не превышают 15 человек. А интерактивность и вовлеченность делает уроки интересными для детей.

Наши уроки не бывают скучными!

или написать:
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KID

Кому подходит?

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Для тех, кто хочет
получать знания
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Для
путешественников
ICON
Для семейного
обучения
ICON
Для
спортсменов
ICON
Для проживающих
за рубежом
PANDA

Первая неделя — бесплатно!

Не знаете подойдет ли вашему ребенку обучение онлайн? Попробуйте первую неделю совершенно бесплатно!

или написать:
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Как проходят наши занятия

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Живые уроки с учителем
Увлекательные уроки с учителем, на которых каждому ребенку
будет уделено внимание
Дополнительные материалы
Материалы по каждой теме без лишней воды помогут закрепить знания
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Домашнее задание
Для закрепления всего ранее полученного материала дети получают домашнее задание
Проверка и оценка
Все домашние задания проверяются учителем и выставляется оценка в дневник
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Дети любят наши уроки потому что:

SHARD
Продвинутая геймификация
Мы используем мини-игры чтобы увлечь ребенка в процесс решения задач и помочь усвоить материал в интересной форме
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SHARD
Не зубрят и не переписывают учебники
Дети вовлечены в урок по средствам взаимодействия между собой и педагогом. Играют в тематические квизы. Смотрят видео и разбирают материал.
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SHARD
Никакого стресса
В учебных классах поддерживается атмосфера дружбы и уважения. Никакого давления. Дети чувствуют себя комфортно
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ARROW
или написать:
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COLLAGE COLLAGE COLLAGE

Глянем сравнение:

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Обычная школа
  • Число детей в классе
    от 25
  • Количество уроков
    5-6 в день
  • Дополнительные занятия
    обязательно
  • Индивидуальный подход
    нет
  • Гибкий график занятий
    нет
  • Собрать ребёнка в школу
    от 30 тыс. рублей
Онлайн школа
  • Число детей в классе
    до 12
  • Количество уроков
    2-3 в день
  • Дополнительные занятия
    по желанию
  • Индивидуальный подход
    да
  • Гибкий график занятий
    да
  • Собрать ребёнка в школу
    0 рублей
#

Онлайн школа
среднего образования это -

ITEM
Удобный график занятий
Вы можете выбрать удобное время начала занятий (9:00, 11:00 или 13:00)
ITEM
Записи уроков доступны всегда
Пропустил урок - не страшно!
Запись урока можно посмотреть в любое время
ITEM
Сбалансированная нагрузка
Никаких лишних и не нужных занятий. Только важное и необходимое
ITEM
Не нужно покупать школьную форму и канцелярию
Тетрадка, ручка, линейка и карандаш - это все, что нужно для учебы в онлайн школе!
ITEM
Высококлассные педагоги
Опытные учителя прошедшие строгий отбор и использующие современные методы обучения
ITEM
Никакого стресса
В учебных классах поддерживается атмосфера дружбы и уважения. Никакого давления. Дети чувствуют себя комфортно
PANDA

Первая неделя — бесплатно!

Не знаете подойдет ли вашему ребенку обучение онлайн? Попробуйте первую неделю совершенно бесплатно!

или написать:
#
#

Сколько стоят уроки?

10 500 ₽ /мес
1-4 класс
Веселые и увлекательные уроки
#
2-3 урока в день пн-чт
#
10-12 учеников в классе
#
внимание к каждому
ребенку
#
интерактивные
тренажеры
#
игровая форма
обучения
#
зачисление в школу
партнер 11 900/год
#
#
12 500 ₽ /мес
5-8 класс
Помогаем не потерять интерес
#
3-5 уроков в день пн-пт
#
12-15 учеников в
классе
#
внимание к
каждому ребенку
#
интерактивные
тренажеры
#
усиленная подготовка
к ОГЭ
#
зачисление в школу
партнер 14 700/год
#
#
16 500 ₽ /мес
9-11 класс
Самый важный этап в жизни
#
4-5 уроков в день
пн-пт
#
12-15 учеников в
классе
#
внимание к
каждому ребенку
#
интерактивные
тренажеры
#
усиленная подготовка
к ОГЭ и ЕГЭ
#
зачисление в школу
партнер 17 900/год
#
Аттестат
государственного
образца
Вы получите аттестат государственного образца. Он ничем не отличается от аттестата которые выдают в обычных школах.С аттестатом вы сможете продолжить обучение в лучших вузах страны.
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Всегда страшно переходить на что-то новое и неизведанное, потому мы предоставляем нашим клиентам возможность попробовать обучаться первую неделю абсолютно бесплатно.
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